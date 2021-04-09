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Hafta boyunca hava açık ve az bulutlu

9 Nisan 2021
hava durumu





Meteoroloji dairesi raporuna göre yarın havanın Parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji dairesi raporuna göre yarın havanın Parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Rapora göre en yüksek hava sıcaklığının  kesimlerde ve sahillerde 16 – 19 ºC dolaylarında  seyretmesi bekleniyor

Haftalık hava durumu raporu açıklandı

10 – 16 Nisan 2021 tarihleri arasında bölgemizde beklenen hava durumu :

            Bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında  

   kalması beklenmektedir.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:

         

  • 10 Nisan (Ct) : Parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu,
  • 11 Nisan (Pz) : Parçalı bulutlu,
  • 12 Nisan (Pt) : Parçalı ve az bulutlu,
  • 13 Nisan (Sa) : Açık ve az bulutlu,
  • 14 Nisan (Ça)  : Açık ve az bulutlu,
  • 15 Nisan (Pş)  : Açık ve az bulutlu,
  • 16 Nisan (Cu)  : Açık ve az bulutlu geçmesi beklenmektedir.

       En yüksek hava sıcaklığı : İç kesimlerde ve sahillerde 16 – 19 ºC dolaylarında  seyretmesi    

     beklenmektedir.    

    Rüzgar : Genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman  kuvvetli, Pazar günü ise kuvvetli ve fırtınamsı olarak esmesi beklenmektedir.        

                                                                                                    Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü





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9 Nisan 2021


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