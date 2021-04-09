Hafta boyunca hava açık ve az bulutlu

Meteoroloji dairesi raporuna göre yarın havanın Parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji dairesi raporuna göre yarın havanın Parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Rapora göre en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 16 – 19 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor

Haftalık hava durumu raporu açıklandı

10 – 16 Nisan 2021 tarihleri arasında bölgemizde beklenen hava durumu :

Bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında

kalması beklenmektedir.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:

10 Nisan (Ct) : Parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu ,

11 Nisan (Pz) : P arçalı bulutlu ,

12 Nisan (Pt ) : P arçalı ve az bulutlu ,

13 Nisan (Sa) : Açık ve az bulutlu ,

14 Nisan (Ça) : Açık ve az bulutlu ,

15 Nisan (Pş ) : Açık ve az bulutl u,

16 Nisan (Cu ) : Açık ve az bulutlu geçmesi beklenmektedir .

En yüksek hava sıcaklığı : İç kesimlerde ve sahillerde 16 – 19 ºC dolaylarında seyretmesi

beklenmektedir.

Rüzgar : Genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Pazar günü ise kuvvetli ve fırtınamsı olarak esmesi beklenmektedir.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü