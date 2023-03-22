Kempo renkli kuşak sınavı yapıldı

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen renkli kuşak sınavı yapıldı. İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 4.renkli kuşak sınavına 28 sporcu katıldı. 4.renkli kuşak sınavında komite başkanı Ekim Özgüvenli, yardımcı Nazime Yayar, Milli takımlar Sorumlusu Cuma Öztürk, Kempo Savuma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç, Asbakşan Uğur Ramazanoğlu gözetiminde yapıldı. Kuşak sınavına katılan sporcular disiplin 10 puan, sözlü 30 puan, uyguluma 25 puan, 60 puan ve üzeri puan alan sporcular bir üst dereceye geçti. Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından dördüncü kez yapılan, lisanslı olup bekleme süreleri dolan sporcuların katıldığı kuşak sınavında başarılı olan isimler belli oldu.

Mehmet İngeç’den teşekkür

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyon Başkanı Mehmet İngeç, Federasyon olarak dördüncü kez kuşa sınavlarının yapıldığına vurgu yaparak, lisanlı olup bekleme süreleri dolan sporculara yapılan sınavda başarı gösterdiklerini belirtti. Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından dördüncü kez yapılan kuşak sınavına katılan ve başarılı olan sporcuları tebrik eden Başkan Mehmet İngeç, kuşak sınavına katkı koyan, destek olan ve emeği geçenlerede teşekkür etti.

Kuşak Sınavında başarılı olanlar:

Kahverengi Kyu 1. 1.Ahmet Nazım Benter, 2.Lalin Ünlüsoy,

Yeşil Kuşak 1.Ergün Cevizli, 2.Rüzgar İlke Hürsöz

Mavi Kuşak 1.Hürkan Ünlü, 2.Havva Ünlü, 3.İlksu Torun

Mor Kuşak 1.Kemal Delibaş, 2.Arda Tıraki, 3.Okay Güfa

Turuncu Kuşak 1.Mehmet Bulut, 2.Mustafa Han, 3.Asil Doğru, 4.Kerem Dora Han, 5.Kenan Sarp Han, 6.Özüm Ak, 7.Cahit Erkanlı, 8.Sinan Macit, 9.Nehir Perçin

Sarı Kuşak 1.Ege Erçelik, 2.Defne Özsergen, 3.Hasan Akmondor, 4.Mehmet Dermal, 5.Ali Hasan Olcay, 6.Aliyah Hassion, 7.Jasmin Hassion, 8.Anıl Esen, 9.Alp Köksal başarılı oldu.