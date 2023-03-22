Gaziveren Cup Golf Turnuvası şampiyonu John Taylor oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 23, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Gaziveren Cup Golf Turnuvası şampiyonu John Taylor oldu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Gaziveren Cup Golf Turnuvası şampiyonu John Taylor oldu

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahası’nda geçtiğimiz gün gerçekleşen Gaziveren Cup Golf Turnuvası Şampiyonu 33 puan ile John Taylor oldu. Stableford formatında 18 delik ve course handicapın %95’i baz alınarak, ağır bir saha ve zaman zaman hafif yağmur altında oynanan ve oldukça çekişmeli geçen turnuvada birbirine yakın skorlar elde edildi. Turnuvada  32 puan ile Steve Neufeld ikinciliği elde ederken, 31 puan ile Karl Crosby de turnuvanın üçüncüsü oldu. Turnuva sonrası, CMC Golf Kulübü Kaptanı Hasan İlkay tarafından kazananların ödülleri takdim edildi. CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahası’nda 26 Mart Pazar gün, Mart Kulüp Yarışması Monthly Medal yer alacak.

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Tags:Gaziveren Cup Golf Turnuvası
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