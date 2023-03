KTKOD 2023 Şampiyonası isim sponsoru Near East Bank oldu

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), 2023 sezonu hazırlıklarını sürdürürken, yeni bir iş birliği anlaşmasına daha imza attı. Uzun yıllardır dernek faaliyetlerini sponsor olarak destekleyen Near East Bank, 2023 sezonu KTKOD Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’na isim sponsoru oldu.

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu ile Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Başkanı Gökhan Necipoğlu arasında imzalanan protokol ile birlikte iki marka güçlerini pekiştirerek sezona hazırlıklarını tamamladı. Sezona 26 Mart Pazar günü Tekerlekler Cirilensin Gezi & Sergi etkinliği ile başlayacak olan dernek, Ekim ayına kadar her ay bir etkinlik olacak şekilde takvimini planladı. Buna göre toplamda 4 ralli, 2 slalom, 1 sergi ve 1 gezi şeklinde yapılacak sezonun ismi “KTKOD 2023 Near East Bank Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası” oldu.

KTKOD Başkanı Gökhan Necipoğlu, “Near East Bank gibi ülkemizin güçlü ve değerli bir kurumu ile yapmış olduğumuz anlaşmadan dolayı çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Geçmişte Near East Bank il birçok kaliteli organizasyona imza atmış olan derneğimiz, Near East Bank ile genişletilmiş anlaşma sonucu şampiyona isim sponsorluğu konusunda anlaştık. Bu iki markanın bir araya gelmesiyle güçlenerek daha kaliteli organizasyonlar yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar yanımızda olan tüm sponsorlarımıza, emeği geçen herkese yönetim kurulum ve üyelerimiz adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.” dedi.

KTKOD 2023 Near East Bank Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası Takvimi:

1.Tekerlekler Cirilensin Gezi & Sergi – 26 Mart

2.Ralli 1 – 30 Nisan

3.Ralli 2 – 28 Mayıs

4.Sergi – 18 Haziran

5.Slalom 1 – 12 Temmuz

6.Slalom 2 – 16 Ağustos

7.Ralli 3 – 10 Eylül

8.Ralli 4 – 14-15 Ekim