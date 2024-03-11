Kemal Dürüst tutuksuz yargılanacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 11, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Kemal Dürüst tutuksuz yargılanacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden soruşturma kapsamında tutuklu bulunan üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst, 400 bin TL teminat yatırması, KKTC vatandaşı 4 kefilin 1’er milyon TL kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve iki hafta bir polise ispatı vücutta bulunması şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kemal Dürüst, 17 gündür poliste tutuklu olarak bulunuyordu. Dürüst, “Sahte Belge Düzenleme, Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Para Temini, Sahte Belge Düzenlenmesini Tahrik Etme” ve “Suç Gelirinin Aklanması” suçlamalarıyla yargılanıyor.


 

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Tags:kemal dürüst
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