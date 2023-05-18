KEMA ve Orman Mühendisleri Odası’ndan orman yangınlarına karşı tedbir alınması çağrısı

Orman Mühendisleri Odası (OMO) ve Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA), yaz sıcaklıklarının bu yıl yüksek seyredeceğine yönelik uzman uyarılarına işaret ederek, orman yangınlarına karşı çok ivedi ve her zamankinden daha etkin tedbir alınması çağrısında bulundu.

OMO ve KEMA’dan yapılan ortak açıklamada, tüm olanakların seferber edilerek, çok iyi çalışan etkin bir ‘’yangın koruma ve savaş organizasyonu’’nun oluşturulması gerektiği kaydedildi ve devlet, kurum ve kuruluşlara düşen görevler olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, “Ne kadar önlem alırsak alalım, yangın çıkmasını önleyemeyiz ancak alacağımız etkin önlemlerle yangınların en az zararla veya zararsız bir şekilde atlatılmasını sağlayabiliriz” denildi.

“Yangın önlemlerinin birçoğunun hayata geçirilmediğini görmek bizi üzmektedir”

Geçen yıl Mersinlik yangınından gerekli derslerin çıkarılmadığı, halen birçok yangın önleminin alınmadığı savunulan açıklamada, eksik bulunan noktalar şöyle paylaşıldı:

“Yangın emniyet yol ve şeritleri birçok bölgede diri ve ölü örtüden hala daha temizlenmemiştir.

Anayolların her iki yanı belli bir mesafeye kadar temizlenmesi gerekirken mayıs ayının yarısına gelmiş olmamıza rağmen değil anayolların iki yanı, refüj içerisindeki otlar bile henüz temizlenmemiştir.

İlk müdahale ekipleri bugün oldu hâlâ tam kapasite ile çalışacak duruma getirilmemiştir.

Orman yangınlarını tespit amaçlı ormanlara kurulan kamera sistemi devre dışı olduğu için görev yapamamaktadır.

Elektrik hatları temizlenmezse her rüzgarlı günlerde yangın çıkması kaçınılmazdır.

Piknik alanların içi ve çevresi kuru otlardan temizlenmemiştir. Bu durumda ateşli piknik için büyük tehlike arz etmektedir.”

İki örgütün açıklamasında, belirtilen bu eksiklikler yanında Yangın Tüzüğü’nde hasatta çalışacak zirai araç ve gereçlere, yapılacak muayene ardından belge verilmesinin ve her ilçede çeşitli kurum temsilcilerinden oluşan Yangın Harekat Merkezlerinin kurulması gerektiği yer aldığı ancak bunların da uygulamaya konulmadığına dikkat çekildi. Açıklamada, bunun yanında, henüz bir helikopterin ülkede konuşlandırılmasının büyük bir eksiklik olduğu kaydedildi.

Tedbir önerileri

Açıklamada, alınması önerilen tedbirler de şöyle:

“Orman Dairesi’nin personel kadrosu süratle gözden geçirilerek gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. Münhal kadrolar ivedilikle doldurulmalıdır.

Orman yangınlarında yangın çalışmalarını yürütecek kişi Orman Dairesi’nin yangın mahallindeki en kıdemli personelin olması gerekmektedir. Yangın söndürme çalışmalarına katılan tüm kurum ve kuruluşların Orman Dairesi’nin bu yetkilisiyle koordinasyonu sağlayarak çalışma yürütmesi gerekmektedir.

Ateşli piknik yapılmasının yasaklanması, riskli orman bölgelerine giden yolların trafiğe kapatılması gerekmektedir.

Yangın mevsiminden önce ilçelerde harekat merkezleri oluşturulmalıdır.

Orman yangın şeritleri ve yolları yangın mevsiminden önce temiz ve trafiğe açık bulundurulmalıdır.

İlk müdahale ekiplerinin oluşturulması aşamasında Orman Dairesi’ne işçi seçme fırsatı verilmeli siyasiler bundan elini çekmelidir.

En güzel ormanların yer aldığı Alevkaya bölgesinin hemen güneyinde bulunan atış sahasından yapılan atışlar sonucu devamlı surette yangınlar oluşmakta ve bu yangınların söndürülmesi çok tehlikeli olmaktadır. Bu atış alanının başka bir bölgeye kaldırılması zorunluluk arz etmektedir.”