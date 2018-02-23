Keller Williams 3 Kategoride Lider Oldu

Emlak Danışmanlık devi Keller Williams 2017’yi üç kategoride ilk sırayı alarak tamamladı.

En çok Emlak Danışmanı

En çok Hacim

En çok İşlem Adedi yapma alanlarında Keller Williams ABD’de lider oldu.

Markalı inşaat firmaları gibi markalı emlak danışmanlık şirketleri de 2017 yılını pazar paylarını artırarak tamamlamayı başardılar. Ülkemizde de oldukça dinamik olan emlak sektörü, markalı danışmanlık firmalarının önemini artırdı.

Keller Williams Merkezi Austin, Texas’tan yapılan açıklamaya göre; sektörde hizmet veren ve özellikle Amerika’daki en büyük emlak danışmanlık şirketlerinden olan Keller Williams 2017 yılında “En çok Emlak Danışmanı”, “En çok Hacim” ve “En Çok İşlem Adedi” yapma alanlarında Keller Williams’ın lider olduğu belirtildi.

Bu başarının sürpriz olmadığı belirtilen açıklamada, Keller Williams zincir emlak danışmanlık şirketleri arasında en genç danışmanlara sahip olduğu da açıklandı.

Genç ve dinamik yapının, Keller Williams’a özgü farklı iş yapma sistemleriyle buluşturmanın ve özellikle “bireysel kazanım” şekline önem verilmesinin şirketin büyümesinde her yıl hedeflerini yükseltmesinde büyük öneme sahip olduğu belirtildi.

KW Kuzey Kıbrıs Başarıyla Büyüyor

KW Kuzey Kıbrıs’ın da kısa sürede bir çok alanda başarı gösterdiği belirtildi. KW Kuzey Kıbrıs kurucu ortağı Pırıl Şentürk Halim; “Danışman ve iş ortaklarımız 2017 yılında toplam 646 saat eğitim almıştır”, dedi.

Halim ayrıca 2016 ve 2017 Aralık aylarındaki rakamlara bakıldığında, Keller Williams Kuzey Kıbrıs’ta; “tek yetkili satılık portföy sayısı %400, tek yetkili satılık portföy hacmi %569, danışmanların satılık işlem adedi %120 ve danışmanlarımızın ürettiği hizmet bedeli %338 artış göstermiştir” diye de ekledi.