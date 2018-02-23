Esmen Group’tan ‘Flash Weekend’ indirim günleri

Esmen Group bünyesinde KKTC halkına hizmet veren Calliope, Terranova, Guess, Ramsey, KiP, Primadonna ve D&P Perfumum’da bu hafta sonu indirim günleri yapılıyor.

23-24-25 Şubat’ta tüm Esmen Group mağazalarında Flash Weekend indirim günleri halkı bekliyor. Esmen Group, tüm halkı Calliope, Terranova, Guess, Ramsey, KiP, Primadonna ve D&P Perfumum’daki indirim günlerine davet ederken Dereboyu’ndaki Caffe Pascucci’de de hafta sonu alışveriş keyfini yaşayan vatandaşlara eğlenceyi de alışverişle birlikte sunacak. Yarın Esmen Group bünyesinde hizmet veren Caffe Pascucci’de 14.00-18.00 saatleri arasında Suay Doğanay ile Dj Enny B’nin muhteşem performansları yer alacak. Bunun yanında Nazım’ın özel kokteylleri de halka sunulacak