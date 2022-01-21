Keleşzade: KKTC’nin yaşatılması gerektiğini söyleyenler, ülkeyi yaşanamaz hale getiren politikalar üretiyor

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa milletvekili adayı Mustafa Keleşzade, seçime emekçinin varlığını göstermek için katıldıklarını kaydetti.

Verilen bilgiye göre, Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri ve Lefkoşa milletvekili adayı Keleşzade, katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu.

2014’ten beri sokakta olduklarını kaydeden Keleşzade, emekçinin sesini yükseltmek için mücadele verdiklerini, 2018’de partileştiklerini, emekçinin varlığını göstermek için bu seçimlere katıldıklarını söyledi.

2019’dan beri Muhalefet Programı üzerinde çalıştıkları, üyelerin de katılımıyla düzenledikleri çalıştayda 11 başlık belirlediklerini kaydeden Mustafa Keleşzade, sorunlara dokunan bir program ortaya çıkardıklarını belirtti.

Keleşzade, şöyle devam etti:

“Söylemlerimizin başka partiler tarafından kullanılmasından rahatsız değil aksine memnunuz. Bugün baktığımızda farklı siyasal partilerin Servet Vergisi, ‘sendikasız çalıştırılma yasaklansın’, ‘asgari ücret en düşük kamu maaşına endekslensin’ taleplerini dillendirmesi çok sevindirici. Bizim amacımız zaten siyasi partilerin daha sola kaymasıdır.”

Ülkede kamusal sağlık hizmeti verilemediğini savunan Keleşzade, şu ifadeleri de kullandı:

“Bizim içimiz Türkiye halklarının parasıyla böyle bir proje yapılmasına el vermiyor. Kıbrıs’ın kuzeyindeki durum da buna el vermiyor. Biz sadece bunu eleştiren noktada değiliz. Biz Türkiye ile yapılan ekonomik protokollerinin de genel yapısı itibarıyla Kıbrıs Türk halkına bir faydası olmadığını bilakis zararı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’ye zamanında IMF’in uyguladığı ekonomi politikası şimdi Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyine uyguladığı ekonomi politikasıdır.”

“Sürekli KKTC’nin yaşatılması gerektiğini söyleyenler, bu ülkeyi yaşanamaz hale getiren politikalar üretiyorlar. Bu Kıbrıs Türk sağının çelişkisidir” de diyen Mustafa Keleşzade, Bağımsızlık Yolu olarak çağdaş bir Vatandaşlık Yasası yapılmasından yana olduğunu da söyledi.

“Bağımsızlık Yolu’nun seçimlere girme sebebi rejim partileriyle değişim olmayacağını öngörmesidir, bunu bilmesidir. Biz Bağımsızlık Yolu olarak bu rejimi değiştirmeye ve bunun için mücadele etmeye talibiz” şeklinde konuşan Keleşzade, şöyle devam etti:

“Seçimi boykot etmeyi düşünen insanlara söyleyeceğimiz şudur; Bağımsızlık Yolu’na verdikleri her oy boykotla aynı haneye yazabilir. Bizim hükümet değil muhalefet stratejimiz var ve eğer Meclis’te sesimizi yükseltebilirsek bunu sokakla birleştireceğiz.”