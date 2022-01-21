Erhürman: DAÜ’nün özerkliğine tam destek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) özerkliğine parti olarak tam destek verdiklerini açıkladı.

Dörtlü koalisyon döneminde DAÜ Yasası’nın istedikleri sonuca ulaşamadığını anımsatan Erhürman, bunun temel sebebinin üniversite içerisinde tam bir konsensüs sağlanamamış olmasından kaynaklandığını ancak, bu dönem bu yasayı hayata geçireceklerini vurguladı.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, DAÜ’yü ziyaret ederek Rektör Aykut Hocanın ile görüştü.

Rektörlük binasındaki görüşmenin ardından akademisyenlerle bir araya gelme fırsatı bulan Erhürman, hükümet olduktan sonra CTP’nin hayata geçireceği uygulamaları aktardı.

Erhürman daha sonra Mağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu ve hastane personeliyle de bir araya geldi. Erhürman’a ziyaretlerinde Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve milletvekili adayları da eşlik etti.

“KIBRISLI TÜRKLERİN NELER BAŞARABİLECEĞİNİN EN BÜYÜK GÖSTERGESİ DAÜ’DÜR…”

Rektörlük ziyaretinde konuşma yapan CTP lideri Tufan Erhürman, DAÜ’nün Kıbrıslı Türklerin neler başarabileceğinin en büyük göstergesi olduğunu vurguladı.

DAÜ’ye her gidişinde kendini evinde gibi hissettiğinin altını çizen Erhürman, izolasyonun olduğu bir yerde DAÜ’nün uluslararası alanda nerelere yükseldiğinin belli olduğunu ifade etti. Bunun beşerî sermayeyle ilgili olduğunu kaydeden Erhürman, gerekli insan kaynağının olduğunu ve bu kaynağın üniversiteyi yönettiğini söyledi.

Kalite odaklı eğitime vurgu yapan Erhürman, bu noktaya gelindiği takdirde DAÜ’nün alacağı katkının da her gün artacağını belirtti. Yükseköğretimde nicelik bazlı düşünceden nitelik bazlı düşünceye geçilmesi gerektiğinin altını çizen Erhürman, eğitimde kalitenin artması gerektiğini de dile getirdi.