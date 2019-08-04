Kediler dünyaya Türkiye’den yayılmış

Dünyada Antarktika hariç tüm kıtalarda görülebilen kedilerin 10 bin yıl önce bugünkü Türkiye topraklarından yayıldığı düşünülüyor.

Yapılan DNA analizleri kedilerin atalarının büyük ihtimalle buradan geldiğine ve ilk çiftçilerin bu hayvanları kemirgen hayvanlarla mücadelede kullandığına işaret ediyor. Dünyada yaygınlaşan tarım devriminden kediler de nasibini aldı ve M.Ö. 2500’de Kıbrıs’a ulaştı Bundan sonraki birkaç yüzyıl içinde de insanlar aracılığıyla Bulgaristan ve Romanya’ya geçen kediler, daha sonra da Mısır’a yayıldı.

Hayvanlar burada Mısırlılardan çok değer gördü; yerel halk kedilere soyluluk ve zenginlik işareti olarak önem verdi. Daha sonra popülerliği gittikçe artan Mısır kedilerini Romalılar ve Vikingler haşereyle mücadele amaçlı gemileriyle kendi ülkelerine taşıdı. Kediler bundan sonra tüm Afrika, Avrupa ve Asya’ya yayıldı. Bu hayvanlar en son da Amerika’nın keşfiyle insanlar tarafından gemilerle okyanus ötesine taşındı. Bugün ABD’deki her üç evden birinde en az bir kedinin bulunduğu ve ülkedeki toplam kedi sayısının 93,5 milyon olduğu düşünülüyor.