59. Mehmetçik Üzüm Festivali’nin açılışına Cumhurbaşkanı Akıncı da katıldı

59. Mehmetçik Üzüm Festivali’nin açılışına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, festivalde yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek festivalin düzenlenmesine emek verenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mehmetçik Üzüm Festivali’nin 59’uncu yılına ulaştığını ve bunun büyük bir başarı olduğunu kaydetti.

“KÜLTÜR VE SANAT ENGEL TANIMAZ”

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik Üzüm Festivali ile eşzamanlı yine Mehmetçik Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Festivali’nin CIOFF’a üyeliğini de kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, bu organizasyona üye olmanın büyük bir başarı olduğunun altını çizdi.

Politik koşullar nedeniyle Kuzey Kıbrıs’ın siyaseten tanınmamış olabileceğini fakat Kıbrıslı Türklerin kültür ve sanatının engelleri aştığını ifade eden Akıncı, “Kıbrıs Türk halkının kültür ve sanatını tanımamazlık edemezler” diye konuştu.

Akıncı, siyaseten karşılaşılan zorlukların aşılabileceği en önemli alanların kültür-sanat etkinlikleriyle bilim ve teknoloji olduğunu dile getirerek bu alanların sınır tanımadığına dikkat çekti.

“ÇEVREYİ KORUYARAK GELİŞMELİ”

Karpaz bölgesinde yaşanan ve son günlerde eylemlere neden olan sıkıntılarına da değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hepimiz, Karpaz’da yaşayan insanlarımızın daha güzel ve iyiye gitmeleri için elimizden geleni yapmalıyız. Sağlık eğitim ve altyapı gibi sorunlara eğilmeliyiz. Bu, hepimizin görevidir ancak bu sıkıntıları aşarken dikkat edilmesi gereken hususlar da vardır…” diye konuştu.

Karpaz ile ilgili yapılan eylemlerde imar mevzuatına ilişkin talepler de olduğunu belirten Kıncı, emirnamelerin, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu: “Yeni Girneler yaratmayalım… İskele bölgesindeki betonlaşmayı görüyorsunuz, Karpaz’ı da mahvetmeyelim… Doğal ve tarihi çevreyi, güzellikleri koruyarak gelişelim. ”

“BELEDİYELER REFORMU KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA HAZIRLANMALI”

Belediyelerde yapılması gündemde olan reformlardan da konuşmasında bahseden Cumhurbaşkanı Akıncı, belediyelerin daha iyi hizmet verebilmesi için reforma ihtiyaç duyulduğunu, yerel yönetimlerin yetkilerinin ve gelirlerinin artırılması gerektiğini belirtti.

“Her reform, adı reformdur diye reform olmayabilir. Aceleyle yanlışlar yapmayalım, belediyelerle iletişim içerisinde olup yöre halklarıyla konuşalım” diyen Akıncı, belediyelerle ilgili reformları yaşama geçirirken iletişim içerisinde olunması gerektiğinin altını çizerek, belediyeler formunun katılımcı bir anlayışla hazırlanmasının gerekliliğine işaret etti.