Kargodan gelen pakette uyuşturucu çıktı, polis 25 yaşındaki bir genci tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, önceki gün saat 15.30 sıralarında bir kargo şirketi aracılığıyla Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne gönderilen pakette görevli personel tarafından yapılan kontrolde yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Meselede zanlı olarak görülen M. Y. (E-25) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.