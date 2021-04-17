Kedi yavrusu kadar küçük bir dinozorun ayak izi keşfedildi

Paleontologlar, Stegosauridae adlı dinozor familyasına ait bilinen en küçük ayak izini keşfetti.

Çin’de tespit edilen 5,7 santimetrelik ayak izinin yaklaşık 110 milyon yıl önce yaşamış Wuerhosaurus türünden bir yavruya ait olduğu belirtildi.

Araştırma ekibinden Anthony Romilio bulgular hakkında şöyle konuştu:

Bu iz, Stegosauridae adlı dinozor familyasına mensup otçul ve zırhlı bir dinozor tarafından bırakıldı. Stegosauridae, ünlü Stegosaurus türünü de içinde barındırıyor. Söz konusu dinozorun kuyruğunda, muhtemelen tıpkı Stegosaurus gibi sivri uçlar vardı. Sırtında da onun gibi kemikli plakalar bulunuyordu. Altı santimetreden daha küçük olan bu keşif, bir Stegosauridae’ye ait olduğu bilinen en küçük ayak izi.

Ayak izinde üç kısa, geniş ve yuvarlak parmak var. Bunlar, Stegosauridae dinozorlarına ait diğer izlere benziyor. Ancak Queensland Üniversitesi’nde araştırmacı Romilio, yeni keşfin büyük ayak izleriyle bazı farklılıkları olduğunu söyledi.

Zira yapılan analiz, küçük ayak izinin diğerleri gibi uzun ve ince olmadığını gösterdi. Bu durum, bebek dinozorun diğer Stegosauridaelerden farklı bir davranış sergilediğini gösteriyor.

Romilio bu konuda şu ifadeleri kullandı:

Stegosauridaelerin topukları, tıpkı insanlar gibi, yürürken yere değiyordu. Dolayısıyla 4 uzun ayak izi meydana getiriyordu. Ama bu minik iz, bahsi geçen dinozorun bugün kuş ve kedilerin yaptığı gibi topuğu yere değmeden hareket ettiğini gösteriyor.

Araştırma ekibinden Lida Xing ise genç Stegosauridaelerin parmak uçlarında yürümesinin mantıklı olduğunu söyledi ve bunun sebebi olarak iki ihtimale dikkat çekti:

Bu durum, çoğu dinozorun atalarından kalma bir davranış. Bu yüzden mümkün olabilir. Diğer ihtimalse, Stegosauridaelerin büyüdükçe topuklarını yere değdirerek yürümesi.

Çin Yer Bilimleri Üniversitesi’nde akademisyen Xing, kesin cevap için çok sayıda minik ayak izine ihtiyaç duyulduğunu ancak sadece bir tane bulduklarını sözlerine ekledi.

Araştırma bulguları 3 Mart’ta hakemli bilim dergisi Palaios’ta yayımlandı.