Türkiye Van’da 102 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van ve Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan müşterek çalışma kapsamında, bir araçta arama yapıldı.

Narkotik köpeği “Rexo”nun da kullanıldığı aramada, araçta 200 paket halinde 102 kilo 690 gram uyuşturucu madde bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.