Dünya
Kazan’da okula silahlı saldırı: 13 kişi hayatını kaybetti
Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti olan Kazan’da iki kişi okula silahlı saldırı gerçekleştirdi. Olayda on üç kişinin hayatını kaybettiği, dört kişinin de yaralandığı bildirildi.
Rusya’ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti olan Kazan’da iki kişinin okula silahlı saldırıda bulunduğu açıklandı. Olayda on üç kişinin hayatını kaybettiği, dört kişinin de yaralandığı bildirildi.
RIA haber ajansı, hayatını kaybedenlerden birinin öğretmen, altısının ise öğrenci olduğu belirtti.
Saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin 17 yaşında bir genç olduğu ve gözaltına alındığı açıklandı.
Saldırının nedeni belli değil
Okul çevresine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilirken, öğrencilerin yakınları da okula akın etti.
Saldırının ardından Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov olay yerine gitti.
Saldırının nedeni ise henüz netlik kazanmadı.