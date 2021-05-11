Ekonomik Örgütler Platformu: AB, aşı adaletsizliğine göz yumma

Ekonomik Örgütler Platformu, AB’den Kıbrıs’a gönderilen aşıların Kuzey Kıbrıs’a hak ettiği oranda verilmediği gerekçesiyle Metehan’da eylem yaptı

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) altında toplanan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıs’ın geneli için gönderilen Covid-19 aşılarının nüfusa göre adil dağıtılmadığı gerekçesiyle eylem düzenledi.

Metehan Sınır Kapısı’nda gerçekleşen eylemde, “Avrupa Komisyonu Göreve”, “Avrupa Birliği bu haksızlığı göz yumma”, “Aşıda da mı ambargo?, “Aşı tedarikinde ayrımcılık kabul edilemez” yazan pankartlar açıldı.

Platform adına Türkçe ve İngilizce dillerinde okunan deklarasyonda, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’a sağladığı aşılardan Kıbrıslı Türklere aktarılması gereken miktarının verilmemesini kınandı.

Deklarasyonda, “Avrupa Hastalık Önlenme ve Kontrol Merkezi gibi güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye” göre, AB’nin Kıbrıs’a 482 bin 965 doz aşı gönderdiği kaydedilirken, nüfus oranına göre bu aşılardan 100 binden fazla dozunun Kuzey Kıbrıs’a aktarılması gerektiği ancak AB kaynaklı Kuzey’e ulaşan aşı miktarının sadece 30 bin 50 (%6,2) olduğu ifade edildi.

Aşıya erişimin hem bir insanlık hakkı hem de çeşitli ambargolar altında Kıbrıs Türk halkının ekonomik faaliyetlerini yürütebilmesi için temel bir gereklilik olduğu hatırlatılan deklarasyonda, şu şekilde devam edildi:

“Her fırsatta Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşları olduğunu duyurma çabası içinde olan Kıbrıs Rum yetkililer ile Avrupa Birliği yetkilileri, konu salgına karşı alınacak önlemler olduğu durumda bile ‘AB vatandaşlığımızı’ unutmuş görünmektedirler. AB yetkilileri ve Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Kıbrıs’a sağlanan aşıların dağıtımı konusunda şeffaf ve özenli olmaya çağırır, aşı dağıtımındaki adaletsizliğin hemen düzeltilmesini talep ederiz.”

EKONOMİK ÖRGÜTLER PLATFORMU’NDAN AB’DEN SAĞLANAN AŞILARLA İLGİLİ ORTAK DEKLERASYON

Bu deklerasyonda imzaları bulunan örgütler olarak, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’a sağladığı aşılardan Kıbrıslı Türkler’e aktarılması gereken miktarın verilmemesini kınıyoruz.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi de dahil olmak üzere güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Avrupa Birliği Kıbrıs’a 482,965 doz aşı göndermiştir. İletilen aşılar içerisinden nüfusu oranında aşının Kıbrıslı Türklere devredilmesi gerektiği dikkate alındığında, şimdiye kadar Kuzey Kıbrıs’a gönderilmesi gereken aşı miktarının 100 bin dozun üzerinde olması gerekliliği gayet açıktır. Oysa Kuzey Kıbrıs’a teslim edilmiş AB kaynaklı aşı miktarı 30,050 doz olmuştur. Bu da Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs’a gönderilen aşı miktarından sadece % 6,2’sinin Kıbrıslı Türklere iletildiğini göstermektedir. Bu kabul edilebilir değildir! Kınıyoruz!

Aşıya erişim, bir insan hakkı olarak düşünülmesi gerektiği kadar, çeşitli ambargolar altında bulunan Kıbrıs Türk halkının ekonomik faaliyetlerini devam ettirebilmesi bakımından da temel bir gerekliliktir. Her fırsatta Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşları olduğunu duyurma çabası içinde olan Kıbrıs Rum yetkililer ile Avrupa Birliği yetkilileri ise konu salgına karşı alınacak önlemler olduğu durumda bile “AB vatandaşlığımızı” unutmuş görünmektedirler.

Avrupa Birliği yetkilileri ile Kıbrıs Rum Yönetimini, Kıbrıs’a sağlanan aşıların dağıtımı konusunda şeffaf ve özenli olmaya çağırır; aşı dağıtımındaki adaletsizliğin hemen düzeltilmesini talep ederiz.

KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI

KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI

KIBRIS TÜRK İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ

KIBRIS TÜRK OTELCİLER BİRLİĞİ