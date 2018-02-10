Kazanacağız

KVB Basketbol Süper Ligi 10. haftasında karşı karşıya gelecek olan Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi maçı öncesinde iki antrenör, Havadis’e yaptıkları açıklamalarda iddialı olduklarını belirttiler

KIRYAĞDI VE GÜVEN İDDİALI:

Lider Yakın Doğu Üniversitesi Antrenörü Halit Kıryağdı ile Koopspor Antrenörü Emrah Güven bu akşam saat 17.00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan maçla ilgili iddialı açıklamalar yaparak iki koç ta maçı kazanacaklarını söyledi

Tonguç KOTAK

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Lig 10.hafta açılış maçı Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin mücadelesine sahne olacak. Lider Yakın Doğu Üniversitesi bu akşam saat 17.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda ezeli rakibi Koopspor’a konuk olacak. Bu zorlu maça iki takım da iddialı hazırlandı.

Kıryağdı: Yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz

YDÜ Antrenörü Halit Kıryağdı maçla ilgili olarak şunları söyledi: “İkinci devrenin son maçına moralli ve eksiksiz hazırız. Bu maçı da kazanıp yerimizi sağlamlaştırmak ve birkaç gün rahat dinlenmek istiyoruz. Koopspor bize karşı her zaman en iyi oyununu oynamayı başarıyor. Kolay bir maç olmayacak ama her zamankinden daha hazır olduğumuzu düşünüyorum. Atatürk Spor Salonu’nda oynadığımız son maçta kupayı rakibimiz Koopspor’un elinden almayı başarmıştık. Yine yenebiliriz. Sakatlıksız ve centilmence bir maç diliyorum.”

Güven: Evimizde kanacağız

Maçla ilgili olarak Koopspor Antrenörü Emrah Güven ise, “Koopspor olarak zor bir maça çıkıyoruz. YDÜ bu ligin en önemli takımlarından ve bizim ezeli rakibimiz. Ligin ilk yarısında onları kendi evlerinde yenerek gücümüzü göstermiştik bu akşam kendi evimizde kazanacağımızı düşünüyorum. Savunmada agresif olup onları düzen dışına çıkarmalıyız. Hücumda akıllı ve sabırlı olmalıyız topu paylaşırsak ve dengeli hücum edersek ibre bize daha yakın diye düşünüyorum.” dedi.

Süper Lig

Takımlar O G M AS YS AV P

YDÜ 9 7 2 730 652 78 16

LAÜ 9 6 3 692 659 33 15

KOOP 9 5 4 691 667 24 14

MAPFREE 9 4 5 661 694 -33 13

GÜ 9 3 6 700 701 -1 12

GAÜ 9 2 7 628 715 -87 11