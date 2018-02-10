Son 8’in, 4’ü başkentten

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda 2. tur tamamlandı ve çeyrek finalistler belli oldu

LEFKOŞA’DAN 4, DİĞER BÖLGELERDEN 1’ER TEMSİLCİ KALDI:

Çeyrek finalde mücadele edecek olan 8 takımın 4’ü başkentten olurken diğer bölgelerden ise 1’er temsilci yer alacak. Yenicami, GAÜ Çetinkaya, Küçük Kaymaklı ve Cihangir kupada Lefkoşa ekipleri olarak yarı final mücadelesi verecek. Mağusa’dan Türk Gücü, Girne’den Merit Alsancak Yeşilova, Güzelyurt’tan Baf Ülkü Yurdu ve İskele’den ise Gençler Birliği çeyrek finalde bölgelerinin tek temsilcileri olacak

EV SAHİPLERİ AĞIR BASTI, EN FARKLI BAF, 1. LİG EKİBİ KALMADI:

turda oynanan 8 maçta normal süreler içerisinde toplam 29 gol atıldı. 5 karşılaşmada takımlar 90 dakika sonunda tur vizesini alırken 3 maçta ise turu geçenleri penaltı atışları belirledi. İlk iki tur sonunda en farklı skoru 10-0 ile Baf Ülkü Yurdu elde etti. 2. turda oynanan 8 maçın 7’sinde ev sahibi takımlar turu geçerken deplasmanda tur vizesini alan tek takım Çetinkaya oldu. Kupada 2. tur sonunda 1. Lig takımı kalmadı

Okan KARADEMİR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda 2. tur tamamlandı ve çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. Süper Lig ve 1. Ligde yer alan 16’şar takım olmak üzere toplam 32 takımın katılımıyla başlayan kupada tek maç eleme sisteminde oynanan ilk turun ardından 16 takım 2. tura kalmıştı. Süper Lig ekiplerinin 1.Lig ekipleri karşısında zorlanmadığı ilk turdan 14 Süper Lig ekibi 2. tura çıkarken 1. Ligden ise sadece 2 takım turu geçebilmişti. Kupanın 2. turunda oldukça zorlu eşleşmeler oluştu ve bu maçların sonuçları merakla bekleniyordu. Büyük çekişmeye sahne olan 2. tur mücadelesinin ardından kupada rakiplerini saf dışı bırakıp yoluna devam eden takımlar Gençler Birliği, Baf Ülkü Yurdu, Mağusa Türk Gücü, Küçük Kaymaklı, Cihangir, Merit Alsancak Yeşilova, Yenicami ve GAÜ Çetinkaya oldu. 2. turda oynanan 8 karşılaşmada normal süreler içerisinde toplam 29 gol atıldı. 5 karşılaşmada takımlar 90 dakika sonunda tur vizesini alırken 3 maçta ise turu geçenleri penaltı atışları belirledi.

En farklı Baf

Kupada ilk iki tur sonunda en farklı skoru Baf Ülkü Yurdu elde etti. Baf, 2. turdaki rakibi Hamitköy karşısında 10-0 kazanarak bu alanda rekoru eline geçirdi.

Deplasmanda sadece Çetinkaya

turda oynanan 8 maçın 7’sinde ev sahibi takımlar turu geçerken Çetinkaya deplasmanda Binatlı’yı 2-0 mağlup ederek dış sahada tur vizesini alan tek takım oldu.

3 takım penaltılarla turladı

Kupanın bu turunda 5 takım 90 dakika sonunda bileti alırken 3 maçta ise normal süre ve uzatma bölümleri eşitlikle geçilince turu geçenleri seri penaltı atışları belirledi. Cihangir, Türk Ocağı’nı, Merit Alsancak Yeşilova, Yalova’yı ve Yenicami de Doğan Türk Birliği’ni penaltılarda kupanın dışına itti. Penaltılarda turu geçen 3 takımın da ev sahibi olması dikkat çekti.

1.Lig takımı kalmadı

1.Ligde yer alan 16 takımın 14’ü kupanın ilk turunda elenirken sadece Hamitköy ve Dumlupınar 2. tura çıkmayı başarmıştı. Bu turda ise Hamitköy deplasmanda Baf Ülkü Yurdu’na 10-0, Dumlupınar da Mağusa derbisinde Mağusa Türk Gücü’ne 3-0 kaybetti ve kupada 1. Lig temsilcisi kalmadı.

Felix krallıkta önde

Baf Ülkü Yurdu’nun yabancı futbolcusu Felix Obada, kupadaki gol krallığında zirvede yer alıyor. Felix, ilk turda 1 gol atarken 2. turda ise 4 gol birden kaydederek toplam gol sayısını 5’e çıkardı ve zirveyi devraldı.

Son 8’in 4’ü başkentten

Çeyrek finalde mücadele edecek olan 8 takımın 4’ü başkentten olurken diğer bölgelerden ise 1’er temsilci yer alacak. Yenicami, GAÜ Çetinkaya, Küçük Kaymaklı ve Cihangir kupada Lefkoşa ekipleri olarak yarı final mücadelesi verecek. Öte yandan Mağusa’dan Mağusa Türk Gücü, Girne’den Merit Alsancak Yeşilova, Güzelyurt’tan Baf Ülkü Yurdu ve İskele’den ise Gençler Birliği çeyrek finalde bölgelerinin tek temsilcileri olacak.

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 2. Tur sonuçları:

Gençler Birliği – Lefke: 2-1

Baf Ülkü Yurdu – Hamitköy: 10-0

Mağusa Türk Gücü – Dumlupınar: 3-0

Küçük Kaymaklı – Ozanköy: 3-2

Cihangir – Türk Ocağı: 7-6 (Normal süre ve uzatmalar 1-1, Penaltılar 6-5)

Merit Alsancak Yeşilova – Yalova: 7-6 (Normal süre 1-1, Uzatmalar 2-2, Penaltılar 5-4)

Yenicami – Doğan Türk Birliği: 9-8 (Normal Süre 2-2, Uzatmalar 3-3, Penaltılar 6-5)

Binatlı – GAÜ Çetinkaya: 0-2