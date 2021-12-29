Kaza yaptı, olay yerinden kaçtı!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugün Lefkoşa’da Gelibolu 12. Sokakta KF plakalı salon aracı doğu istikametine doğru kullananan Haspolat’da sakin Özge ERBAŞ (K-21) seyrettiği yolun sağinda bulunan Maksıl Meyve ve Sebze Pazarı önlerine geldiğinde: dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından Yoldan çıkıp Maksıl Meyve ve Sebze Pazarı içerisine girip önce binanın önünde bulunan 6 ayaklı gölgelik şeınsiye’nin bir ayağına çarptıktan sonra duratnavıp yoluna devam ederek daha sonra da plastik kayalar içerisinde bulunan çeşitli meyvelere çarpıp kaza mahallinde isim ve adresini vermeden ayrılmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmaınıştır. KF 805 plakalı araç ve araç sürücüsü Özge ERBAŞ kazadan Yedi saat sonra saat 08:00’de tespit edilmiştir. Tahkikat devam eder.