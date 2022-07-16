Kaza sonucu ağır yaralanan 76 yaşındaki yaya yoğun bakıma alındı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 16.07.2022 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Gaziveren’de, Afrodit Otel yolu üzerinde, Lefke’de sakin Malvin TAMBARA(E-26) yönetimindeki GJ 103 plakalı araç ile kuzeybatı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği ve mümkün mertebe yolun solunu tutması sonucu, yolun sağına geçmiş ve o esnada yolun sağ tarafında yaya olarak yürümekte olan Gaziveren’de sakin Vıatcheslav BUSHLANOVA(E-76)’ya çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Vıatcheslav BUSHLANOVA kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. GJ 103 plakalı araç sürücüsü Malvin TAMBARA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.