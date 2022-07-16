Ülkemizin tanınmış isimlerinden olan Erdal Andız hayatını kaybetti.

Andız’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenleri tarafından üzüntü ile karşılandı.

Andız’ın ölüm haberini paylaşan Serdar Denktaş üzüntüsünü şu duygularla paylaştı:

Güvendiğim bir arkadaş, babamın,ağabeyim Raif’in sonra benim katıksız destekçim, espirileriyle, saniye başı ürettiği eylemci fikirleriyle,” ben 100 fikir üreteceğim,sen birini kullan” deyişiyle güzel insan Erdal Andız az önce hayata gözlerini yumdu.

Seni hep özleyeceğim ağam. Ruhun şad olsun. Işıklar içinde uyu…“