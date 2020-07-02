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Kayabaşı, Atv’de yayınlanacak yeni dizide rol alacak

2 Temmuz 2020
Neyra Kayabaşı, ATV, Maria ile Mustafa, dizi, Nazlı, Kıbrıs Türk

Neyra Kayabaşı, ATV ekranlarında yayınlanacak “Maria ile Mustafa” dizisinde “Nazlı” karakterini canlandıracak. 27 yaşında, Girne doğumlu, Kıbrıslı Türk Neyra Kayabaşı, Türkiye’de yayınlanacak olan dizide rol alarak ülkemizi temsil edecek. Bizde Havadis Magazin Servisi olarak genç oyuncumuza başarılar diliyoruz.

Neyra Kayabaşı, ATV, Maria ile Mustafa, dizi, Nazlı, Kıbrıs Türk

Neyra Kayabaşı kimdir?

Neyra kayabaşı 23 ekim 1993 Girne de doğdu. Üniversite hayatını Yakın Doğu Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamladıktan sonra üç sene boyunca Sivas Devlet Tiyatrosu, bir sene Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda bir çok oyunda görev aldı. Bu sene yeni sezonda Atv ekranlarında yayınlanacak olan başrollerde Hilmi Cem Intepe ve Jessica May’in oynayacagı “Maria ve Mustafa” dizisinde Nazlı karakterini canlandıracak.

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DİZİNİN KONUSU

“Maria ile Mustafa” dizisinde Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen güzeller güzeli Maria ile Ürgüp’ün zengin ailelerinden birinin oğlu olan Mustafa’nın aşkı anlatılacak.  “Maria ile Mustafa” bambaşka iki kültürden insanlar olsa da önlerine sayısız engel çıkarılsa da Maria ve Mustafa dizisinin aşkı tüm engelleri aşacak. Başrol oyuncuları Jessica May, Hilmi Cem İntepe, Tamer Levent, Alpay Atalan ve Haki Biçici oldu.  Yapımcılığı NTC Medya’nın üstleneceği Maria Mustafa dizisinin yönetmen koltuğunda ünlü yönetmen Faruk Teber yer alacak. Maria Mustafa dizisinin senaryosunu ise daha önce Arka Sıradakiler ve Zengin ve Yoksul gibi dizilerini de yazan Birol Elginöz yazacak. Maria Mustafa dizisi çekimleri 25 Haziran 2020 de Ürgüp’te başlayacak.


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