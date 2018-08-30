KAÜ burs sınavını 5 Eylül’de gerçekleştirecek

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) KKTC uyruklu veya TC uyruklu olup liseyi dört yıl boyunca adada okuyup mezun olan üniversite adaylarına yönelik, 7 yıl kesintisiz ve sınava giren herkesin en az %75 burs kazanacağı sınavı, 5 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirecek.

KAÜ’den yapılan açıklamada, 5 Eylül’de KAÜ Lefkoşa Arabahmet yerleşkesinde yapılacak sınav için 4 Eylül Salı gününe kadar başvuruların kabul edileceği ve sınava giren herkesin 7 yıl kesintisiz en az %75, başarı oranına göre %100 bursların da kazanılabileceği kaydedildi.

Sınavın lise eğitimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti (TC) uyruklu öğrencilere de açık olduğu ifade edilen açıklamada, bursların; KAÜ’nün Kıbrıs yerleşkeleri Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Sri Lanka, Moldova, Hong Kong ve Türkiye’de bulunan kampüslerinde de geçerli olacağı belirtildi.

Başvuru ve detaylı bilgiye KAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan yüz yüze veya kibrisaday.auc.edu.tr ve info@auc.edu.tr adreslerinden elektronik ortamdan alınabileceğinin belirtildiği açıklamada; 2289233 iletişim hattından rehberlik hizmeti alınabileceği kaydedildi.