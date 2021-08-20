Kater: Adanın güneş enerjisi potansiyeli çok ciddi

Arbos Group firmasının Pazarlama Müdürü Murat Kater Kuzey Kıbrıs’ta yeşil enerjiye dönüş faaliyetleriyle ilgili sorularımızı yanıtladı.

Son dönemlerde tüm Dünya ile birlikte, karbon ayak izi ve bireysel sera gazı kullanımının aşağı çekilmesi ve küresel ısınma etkilerini azaltmak ilgi odağımız oldu. Bu odakla birlikte Kuzey Kıbrıs’ta yeşil enerjiye dönüş faaliyetleriyle ilgili sorularımızı alanında deneyimli birçok Alman Markası çözüm ortağı olan Arbos Group firmasının Pazarlama Müdürü Murat Kater’e yönelttik.

Soru: Kuzey Kıbrıs’ta yenilenebilir enerji faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Potansiyel yeteri kadar iyi değerlendiriliyor mu?

Cevap: Ada üzerinde yasalaşma süreci 2011 yılında başladı, 2015 yılında mahsuplaşma sisteminin adaya entergre olmasıyla beraber, fotovoltaik sistemle alakalı başvurularda ciddi artışlar yaşandı. Şu an var olan süreçte; konutlar ve ticari işletmeler, kurulum süreci sonrası mahsuplaşma yapabiliyor. Ancak potansiyeli değerlendirirken belirtmek gerekir; ada ülkesi olduğumuz için enerji şebekesi ile ilgili kısım hassas. iklim koşullarına bağlı, toz ve bulutlanma gibi faktörler, güneş enerjinizin sistemsel verimliliğini doğrudan etkiliyor ve bu kapasite düşümleri, şebeke kapasitenizi çok kırılgan hale getiriyor. Dolayısıyla şu an var olan komşumuzla bir enerji alışverişimiz var ama bundan daha önce yapısal problemler çözülerek adanın başka ülkelerle entegre olup, enerji şebekesindeki kırılganlıklara karşı önlem alınması gerekiyor. Bu yapısal problemlere çözüm bulunduktan sonra adanın güneş enerjisi potansiyelinin çok ciddi olduğunu düşünüyoruz.

Soru: Evine güneş enerjisi sistemi kurmak isteyen ev müşterisi ve işletme için süreç nasıl ilerliyor? Ev ya da iş yerlerinde kurulacak güneş enerji sistemleri için kW sınırlaması bulunuyor mu?

Cevap: Öncelikli olarak fotovolatik kurulumu için bir ön izin süreci bulunuyor, bu evrede yasal belgeler hazırlanıyor ve bu belgelerle birlikte güneş enerjisi kurulumu olacak alan için fotovoltaik projesi hazırlanması gerekiyor. Başvurunuza istinaden proje izni çıktıktan sonra kurulum yapılıyor ve KIBTEK ile mahsuplaşma süreci başlıyor. Adada şu an şöyle bir durum var; konutlar için monofaz elektrik kullanımınız varsa 5kW, trifaz elektrik kullanımınız varsa 8 kW kurulum izni veriliyor. İşletmeler, ticari kurulumlar için de 50 kW’tan daha yüksek kurulum izni verilmiyor.

Soru: Sistem kendini ne kadar zamanda telafi ediyor? Ne kadar zamanda tasarruf etmeye başlanıyor?

Cevap: Güneş enerji sisteminin en büyük özelliği amortisman sürecinin kısa olması, çünkü güneşlenme süreci arttıkça amortisman süresi azalıyor. Net cevap verebilmek için; kurulumun yapılacağı binanın konumu, yapı elemanlarının durumu, çatının konumu, coğrafi konum gibi bir çok faktörü incelemek gerekiyor. Biz Climate olarak öncelikle yapının statik durumu ile ilgili çalışma yapıyoruz. Tekliflendirmeden önce, simülasyon programları kullanıyoruz. Adanın geçmişe dönük 20 yıllık güneşlenme verilerinin alınarak, müşterinin kendine özgü durumuyla örtüştürülerek aylık kullanımları hakkında bize fikir veriyor. Yani müşterinin güneşlenme süresini hesaplıyoruz sonra müşterinin evini Google üzerinden bulup, çatı kurulumunu yapıyoruz ve buradaki verileri simülasyona yerleştiriyoruz. Bu verilere göre, günün ışıması, günlük güneşlenme saatlerine göre sistem bize, müşteriye kazandıracağı aylık verileri ve faydaları veriyor. Böylelikle genel değerlendirmeler söylemek yerine, her müşteriye özel çalışmalar sunuyoruz. Yine de genel bir değerlendirme istenirse adada tüm bu faktörlerle beraber 4 ile 7 yıl arasında bir amortisman bedeli olduğunu söyleyebiliriz.

Soru: Climate mağazası ne kadar zamandır hizmet veriyor, referansları nelerdir ve 25 yıl ürün garantisini nasıl sağlıyor?

Cevap: Climate, İklimlendirme ve Enerji alanında en yenilikçi en ekonomik çözümleri sunmak amacıyla 2016 yılında kurulmuştur. Fotovoltaik sistemlerle ilgili partner firmalarımız ağırlıklı olarak Almanya’dan, özellikle bu konuda alt yapısı olan firmalarla çalışmaya önem gösteriyoruz. Marka olarak ağırlıklı olarak Viessmann ve Luxor ile çalışıyoruz. Ticari ve evsel kullanımda 250’ye yakın projede bulunduk. Yaklaşık 3 Megawatt civarında toplam kurulmuş projemiz var. Endüstriyel referanslarımıza baktığımızda; Gülgün Süt, Seren Yoğurtları, Ekor, Okman Onbaşı İşletmeleri gibi bir çok büyük kurulum projesini ekiplerimizle ve partner firmalarımızla birlikte gerçekleştirdik. Tüm bunlara ek şöyle de bir avantajımız var; Biz bir şirketler topluluğuyuz. Enerji sektöründeki tecrübemiz uzun yıllara dayanıyor. Kurulum ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili kardeş firmamız olan Works Trading ile çalışıyoruz. Dolayısıyla enerji konusunda da yetkin ve güçlü bir grup olduğumuzu düşünüyoruz. Bu grup firmalarının yarattığı büyük güçle günbegün hizmet kalitemizi arttırarak ilerliyoruz.