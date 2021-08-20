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18.252  test yapıldı, 142’si yerel 171 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti

20 Ağustos 2021





Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.252 olup, 142’si yerel 171 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 117 kişi taburcu edilmiştir.

 

5 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 24  kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 142 kişi ise yerel vakadır.



 

60 kişi Lefkoşa, 38 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

 

Lefkoşa

 

Lefkoşa Merkez-12 / Gönyeli 14 /Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-3 / Yenişehir-1/Akıncılar-3/ Terminal-1/ Hamitköy-1/ Surlariçi-2/ Alayköy-2/ Metehan-3/ Haspolat-3/ Çağlayan-1/ Marmara-2/ Köşklüçiftlik-2/ Meriç-1/ Kumsal-1/ Ortaköy-3 Yenikent-4

 

Girne

 

Girne Merkez- 16/ Alsancak-2/ Karaoğlanoğlu-3/ Boğazköy-3/ Doğanköy-4/ Yukarı Girne-1/ Aşağı Girne-1/ Taşkent-1/ Karakum-2/ Çatalköy-2/ Ozanköy-2/ Lapta-1

 

Gazimağusa

 

Gazimağusa Merkez-15 / Maraş-2/ Sakarya-2/ Beyarmudu-5/ Vadili-1/ Baykal-2/ Anadolu-1/ Ulukışla-1/ Güvercinlik-1/ Yeniboğaziçi-2

 

 

 

İskele

 

İskele Merkez-5

 

Güzelyurt

 

Güzelyurt Merkez-2/ Bostancı-2

 

Lefke

 

Lefke Merkez-2 / Doğancı-1

 

20 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.252

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 171

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24

 

Yerel Vaka Sayısı: 142

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 117

 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .268.947

 

Toplam Vaka Sayısı: 14.603

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.494

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2063

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79

 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1828

 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 144

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 46

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3708

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 549

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 247

 

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3472

 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 37.867





20 Ağustos 2021


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