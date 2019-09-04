Katar, FIFA 2022 Dünya Kupası’nın logosunu tanıttı

FIFA Dünya Kupası’na 2022 yılında ev sahipliği yapacak olan Katar, dev organizasyonun resmi logosunu tanıttı.

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen programda futbol severlerin beğenisine sunulan logo 8 rakamına benzerliğiyle dikkat çekiyor. Yetkililer 8 sayısının kupa maçlarının oynanacağı 8 stadyumu ve sonsuzluk işaretini yansıttığını belirtti. 8 rakamını andıran beyaz renkli şalın üzerindeyse Katar’ın bayrağında bulunan kahverengi renkle yapılmış futbol topu ve lale figürlü çiçek desenleri bulunuyor.

Doha’nın güneyindeki Msheireb bölgesinde bulunan Ulusal Arşiv Binası üzerine yansıtılan logo yerel saatle akşam 20:22’de görücüye çıktı. Tanıtım saatinin de 2022 yılını ifade ettiği belirtildi. Logonun ileriki günlerde New York’un ünlü Times Meydanı, Londra Leicester Meydanı, Moskova, Johannesburg ve Sao Paulo gibi şehir ve mekanlarda da tanıtımı yapılacak.

FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak ilk Orta Doğu ülkesi olacak olan Katar’da dev turnuva 21 Kasım – 18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.