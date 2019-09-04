ABD’li perakende devi Walmart silah satışını durdurma kararı aldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) en büyük perakende market zinciri Walmart, Teksas ve Dayton’daki saldırılarda 31 kişinin ölmesinin ardından mağazalarında kısa namlulu tabanca ve mühimmat satışını yasakladığını açıkladı.

Ülke genelinde yaklaşık beş bin şubesi bulunan Walmart, ABD’de silah satışlarının yüzde 2’sini, mühimmat satışlarınınsa yüzde 20’sini gerçekleştiriyordu.

Şirket yaptığı açıklamada daha ziyade av malzemelerine yoğunlaşacağını belirtirken, müşterilerinden de eyalet yasaları izin verse dahi açık bir şekilde silah taşımamalarını isteyecek.

Konuyla ilgili konuşan Walmart’ın İcra Kurulu Başkanı (CEO) Doug McMillion, şirketin bu kararında geçen ay Teksas’taki El Paso ve Ohio’daki Dayton’da gerçekleşen silahlı saldırıların etkili olduğunu kaydederek, “Bir hafta içerisinde iki dehşet verici olay yaşadık. Artık eskisi gibi olmayacağız. Mevcut statükonun kabul edilemez olduğu bizim için açıktır.” ifadesini kullandı.

Buna göre dev şirket, mevcut envanterin elden çıkarılmasının ardından salı gününden itibaren silah ve cephanelik satışını durdurarak, yeni alımlar yapmayacak. Uygulama Rusya – Kanada sınırındaki Alaska eyaletinde de geçerli olacak.