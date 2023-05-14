Kata’da yarıştılar - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mayıs 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Kata’da yarıştılar

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Kata’da yarıştılar


 

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon Başkanlığı Kata Şampiyonası  önceki gün yapıldı.

Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılmış olup şampiyonayı, Masterler Öykü Ergin Başkanlığında  Ferhat Jorayev ,Nurana Jorayeva dan oluşan hakem heyeti yönettiler

Müsabakalarda dereceye  girenlere  ödüllerini  Federasyon Başkanı  Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Milletvekili Ahmet Çaluda ve  Karate Koordinatörü Master Öykü Ergin verdiler.

 

 

BAYANLAR KATA SONUÇLARI

1.Kategori:     1. Sofiya Akhmetova             2. Kadriye Diana Çelik

2.Kategori:     1. Alexandra Khomyshina     2. Viktorya Alpsaran              3. Derya Celaleddinoğlu

3.Kategori:     1.Mehri Yarasova                  2. Berfin Kaya

 

ERKEKLER KATA SONUÇLARI

1.Kategori:     1. Ali Achilov                       2. Oleksii Didukh                   3. Oleksandr Didukh

2.Kategori:     1. Deniz Güneş                       2. Konstantin Fedosivk          3. Georgiy Voronov

3.Kategori:     1. Artem Ivanov                     2. Berk Vladislav Fidan        3. Barış Sofuoğlu

4.Kategori:     1. Amir Devletov                   2. Alinur Savrambayev          3. Muhammed Amin Karabatur

5.Katagori:     1. Davutjon Choryyev           2. German Obnlenski              3. Sergei Lukianov

6.Kategori:     1. Amin Uspanov                   2. Amirali Batyrgali

7.Kategori:     1. Mikhail Khomyshin           2. Aziz Kamalov

8.Kategori:     1. Gleb Yurchenko                 2. Alexandr Molodtsov

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Tags:Katadayarıştılar
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