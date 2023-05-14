Kata’da yarıştılar
Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon Başkanlığı Kata Şampiyonası önceki gün yapıldı.
Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılmış olup şampiyonayı, Masterler Öykü Ergin Başkanlığında Ferhat Jorayev ,Nurana Jorayeva dan oluşan hakem heyeti yönettiler
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Milletvekili Ahmet Çaluda ve Karate Koordinatörü Master Öykü Ergin verdiler.
BAYANLAR KATA SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Sofiya Akhmetova 2. Kadriye Diana Çelik
2.Kategori: 1. Alexandra Khomyshina 2. Viktorya Alpsaran 3. Derya Celaleddinoğlu
3.Kategori: 1.Mehri Yarasova 2. Berfin Kaya
ERKEKLER KATA SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Ali Achilov 2. Oleksii Didukh 3. Oleksandr Didukh
2.Kategori: 1. Deniz Güneş 2. Konstantin Fedosivk 3. Georgiy Voronov
3.Kategori: 1. Artem Ivanov 2. Berk Vladislav Fidan 3. Barış Sofuoğlu
4.Kategori: 1. Amir Devletov 2. Alinur Savrambayev 3. Muhammed Amin Karabatur
5.Katagori: 1. Davutjon Choryyev 2. German Obnlenski 3. Sergei Lukianov
6.Kategori: 1. Amin Uspanov 2. Amirali Batyrgali
7.Kategori: 1. Mikhail Khomyshin 2. Aziz Kamalov
8.Kategori: 1. Gleb Yurchenko 2. Alexandr Molodtsov