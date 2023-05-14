Fikri Karayel Kupası, Büyükkonuk ve Lefkoşa’nın

Fikri Karayel Yıldızlar Serbest Güreş Müsabakaları’nda Büyükkonuk ve Lefkoşa güreş takımları birincilik kupasını kazandı.

Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda dün yapılan müsabakalara, iki kulüp güreşçileri katıldı. Lapta Türk Birliği güreşçilerinin müsabakalara katılmaması üzerine, yıldızlar A kategorisinde 20 güreşçi, yıldızlar B kategorisinde 9 güreşçi mücadele etti.

Merhum spor adamı Fikri Karayel’in ailesinin de izlediği müsabakalarda birinci olan takımlara kupa, dereceye giren güreşçilere madalya verildi.

Yıldızlar A Kategorisi Takım Klasmanı

1.Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Spor Kulübü: 185 puan

2.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 117 puan

Yıldızlar B Kategorisi Takım Klasmanı

1.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 145 puan

Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Spor Kulübü: 70 puan