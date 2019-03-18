Kartal zirveyi sevdi

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Burak Mandıralı, Necmi Bulut

Lefke 0 – 3 Yenicami

Mehmet Özeralp Ercan Samancıoğlu

Mustafa Tahsildaroğulları Hasan Ulukök

Mehmet Volkan Emin Atabek

(Dk.65 Kaan Savaşkan) Yasin Açıkel

Aykut Esmeraslan Hüseyin Sadıklar

Emeka Uzor Aminu Mohammed

(Dk.79 Yılmaz Şipal) Mehmet Altın

Candy Agbane (Dk.82 Ali Üçtaş)

Yusuf Özbahar Hascan Kırmaz

Ali Özbahar Ünal Kaya

Botanle Bidemi (Dk.61 Tansel Ekingen)

Semih Ünaldı Kenneth Ngwoke

Kasım Tağman (Dk.88 Mehmet Çavuş)

John Ebuka –

Goller:

– Dk.34 Hascan Kırmaz

– Dk.53 Ünal Kaya

– Dk.55 John Ebuka

K-Pet Süper Lig’in 22.haftasında Lefke, 1 maç saha kapama cezasından dolayı Yenicami’yi Güzelyurt’ta ağırladı. Karşılaşma konuk ekip Yenicami’nin 3-0 üstünlüğüyle son buldu ve Kartal yeniden zirveye yerleşti. 24.dakikada Lefke atağında Lefkeliler’in penaltı itirazları yedek kulübesine taştı. Lefke yardımcı antrenörü Çağan Çerkez itirazlarını sürdürünce Hakem Kerem Eran tarafından saha dışına gönderildi. 34.dakikada Hascan’ın sağ çarprazdan 22 metre mesafeden kullandığı serbest atış köşeden ağlarla kucaklaştı ve Yenicami deplasmanda 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. 53.dakikada Ebuka’nın pasında Ünal düzgün bir vuruşla skoru 2-0 yaptı. 55.dakikada Aykut’un hatasından topu kazanan Ebuka, kaleciyi de geçerek durumu 3-0’a getirdi. Karşılaşma bu skorla tamamlandı ve Kartal puanını 54’e yükselterek yeniden lider olurken Lefke 34 puanda kaldı.

FOTO: LEFKE-YAK FOTOĞRAFLAR: GÜRSEL KARAGÖZLÜ