Kartal şampiyonluk için sahaya indi

Süper Lig’in siyah-beyazlı takımı Yenicami resmi sezon açılışını dün 19 kişilik A takım kadrosu ve öz kaynak sporcuları ile birlikte gerçekleştirdi

21 KİŞİLİK KADRODAN 19’U SAHADA: Yenicami teknik patronu Özgü Bayraktar yönetiminde yeni sezonun ilk saha çalışmasını 21 kişilik A Takım kadrosundan izinli Tansel ve Aminou dışındaki tüm oyuncuların katılımı ile dün yaptı. Cihangir’den transfer edilen Fırat dışında başka transfer yapmayan Yenicami’de Başkan Ali Vehid “hedef şampiyonluk” dedi

BİLAL OLMAZSA TRANSFER BİTER: Yenicami’nin savunmaya yapmak istediği Türk Ocağı’ndan Bilal transferi için kulüpler henüz anlaşma sağlayamadı. Futbolcu ile anlaşan Yenicami, Türk Ocağı kulübü ile son 1-2 görüşme daha yapacak. Bu transfer olmazsa Yenicami başka transfer yapmayacak

Ahmet ÖZSOY

K-pet Süper Lig’in başkent ekiplerinden Yenicami 2019-2020 sezonu resmi açılışını dün Yusuf Kaptan Sahası’nda gerçekleştirdi. Başkan Ali Vehid ve yöneticilerin de hazır bulunduğu resmi sezon açılışında, A takım futbolcuları yanında özkaynak sporcuları ve teknik adamlar da yer aldı. Kartal’ın sahadaki resmi sezon açılışı ilk antrenmanında Yenicami Akademi sporcuları ile A takım futbolcuları 8 dakikalık bir karşılaşma yaptılar. Akademi sporcularının tümünün A takım futbolcularına karşı mücadelesi ilginç görüntülerin oluşmasına neden olurken miniklerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Kadrosundaki birçok ismi başka takımlara giden Yenicami 1 transfer gerçekleştirdi. Cihangir kaptanı Fırat Ersalan’ı kadrosuna katan Yenicami’de hedefte 1 transfer daha var.

Bilal için son görüşmeler

Savunmaya takviye yapmak isteyen Yenicami, Türk Ocağı’ndan tecrübeli futbolcu Bilal’i almak istiyor. Bilal’in de Yenicami’ye gelmek istediği öğrenilirken, Türk Ocağı kulübünün Bilal’i bırakmak istememesi transferi zora sokuyor.

Gelecek sene serbest transfer hakkı elde edecek olan Bilal için son 1-2 görüşme daha yapmayı planlayan Yenicami bu transferle birlikte transferi kapatacak.

Yenicami Başkanı Ali Vehid gazetemize yaptığı açıklamada, “Bilal transferi olur veya olmaz başka transfer yapmayacağız. Kendi öz kaynağımızdaki oyuncularla yola devam edeceğiz. Akılcı hareket edeceğiz. Çıldırmış transfer piyasasında Yenicami’ye külfet yaratmayacağız” dedi.

Hedef şampiyonluk

Yenicami Başkanı Vehid, yeni sezondaki hedeflerinin yine şampiyonluk olacağını söyledi. Vehid şöyle konuştu: “Yenicami formasının olduğu her yerde her zaman hedef şampiyonluk olur. Bunu açık açık duyurmamıza da gerek yoktur. Yenicami yine şampiyonluğa oynayacak.”

Yurt içi ve yurt dışı kampı olacak

Yenicami teknik patronu Özgü Bayraktar sezon hazırlıkları kapsamında 2 kamp dönemi geçireceklerini söyledi. İlk kampı 22-24 Temmuz’da Golden Tulip’te ikinci kampı ise 19-25 Ağustos’ta Ankara Kızılcahamam’da yapacaklarını belirten Bayraktar 21 kişilik A takım kadrosu olduğunu ve izinli olan Tansel ile Amiou dışında Yakup’a da transfer görüşmesi için izin verdiğini söyledi.

Yenicami’den ayrılanlar:

Ünal – MTG

Emin – M.Alsancak Yeşilova

Eray – İngiltere’de

Behiç – Cihangir

Çıdamlı – Mesarya

Kaleci Ozan – Göçmenköy

İnanç – G.Birliği

Fikret – Göçmenköy

John Ebuka – Anlaşma sağlanmadı

Kenneth – Anlaşma sağlanmadı

Gelen

Fırat – Cihangir

Yabancılar

Aminou kaldı

Ousman Jallow – Golcü

Sergei Abaza – Kanat golcü