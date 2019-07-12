GG idmanlara başladı

K-Pet Süper Lig’in başkent ekiplerinden Gençlik Gücü, teknik patron Niyazi Göksun yönetiminde yeni sezonun ilk saha idmanını önceki gün kendi sahasında gerçekleştirdi. GG resmi sezon açılışını pazartesi günü gerçekleştirecek. Antrenman sahasında idman öncesi sporcuları bir toplantı yapan teknik patron Niyazi Göksun, takım olmanın en temel prensipleri olduğunu ve takım disiplinin de ön planda olacağını söyleyerek bu sezon çok daha fazla çalışarak sıkıntı yaşamak istemediklerini söyledi.

Riaf 7 yıl sonra GG’de

Bonservisi Küçük Kaymaklı’da olan ve takımı ile yol ayrımına giden Raif Denktaş Pehlivan’in Gençlik Gücü’ne transferi resmiyet kazandı. Geçtiğimiz haftalarda Gençler Birliği’ne transfer olan daha sonra Gençlik Gücü’nde de devreye girmesi ile karışan transfer süreci ilgili takımların yaptıkları görüşmeler sonrasında uzlaşı sağlandı. Tecrübeli file bekçisi böylece yeni sezonda Gençler Birliği’nde değil 7 yıl önce formasını giydiği Gençlik Gücü’ne transfer oldu.

Tecrübeli kaleci sosyal medya hesabından transferi sonrasında şunları ifade etti:

“Ne kadar uzağa gidersen git, başladığın yere dönersin sonunda… Ne kadar değişirsen değiş, nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin kafanı…Ne kadar terbiye etsende susturamazsın içindeki canavarı…Hayatın kuralı bu; Nereye gidersen git…HERKES GÜN OLUR EVİNE GERİ DÖNER !!!7 yıl sonra tekrar #OYNAGG”