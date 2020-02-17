Kartal ikinci yarı coştu: 1-4

SONRADAN AÇILDILAR: K-Pet Süper Lig 19. Haftasında Yenicami, Lefke’ye konuk oldu. Başkent ekibi ilk yarısını 1-0 mağlup kapattığı maçı, John Ebuka (2), Aminu ve Fırat’ın golleriyle 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibin tek golü 31. dakikada Kasım Tağman’dan geldi
Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Mehmet Ekşici, Cemal Sarı
Lefke 1-4 Yenicami
1.Salih Beyoğlu 94.Ercan Samancıoğlu
10.Kasım Tağman 9.Tansel Ekingen
6.Candy Agbane (Dk.68 Farouk Dadize)
7.Semih Ünaldı 4.Yasin Açıkel
8.Yılmaz Şipal 7.Hascan Kırmaz
(Dk.82 Selçuk) 8.Mehmet Göktaş
14.Armstrong Chıgoue Chıdı 10.Mehmet Altın
(Dk.82 Okan) 11.Hüseyin Sadıklar
15.Berk Öreç 12.Hasan Ulukök
(Dk.59 Mehmet Volkan) (Dk.63 Fırat Ersalan)
16.Mustafa Tahsildaroğulları 16.Serge Abaka
17.Aykut Esmeraslan 18.John Ebuka Okoye
20.Yakup Esmeraslan 77.Amınu Mohammed Ibrahım
22.Ikechukwu Okorıe (Dk.77 Mahmut)
Goller
Dk.31 Kasım Tağman Dk.48 John Ebuka Okoye
Dk.55 Aminu Mohammed İbrahim
Dk.63 John Ebuka Okoye
Dk.90 Fırat Ersalan
K-Pet Süper Lig 19.hafta mücadelesinde Lefke, Yenicami’yi konuk etti. Maçın bir kısmını Başbakan Ersin Tatar da izleyenler arasında idi. Ev sahibi ekip 31.dakikada Kasım Tağman’ın golü ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmayınca Lefke soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle girdi. Konuk ekip ikinci yarıya golle başladı. 48.dakikada John Ebuka topu ağlara göndererek 1-1’lik eşitliği sağladı. 55. Dakikada Aminu konuk ekibi 2-1 öne geçiren golü attı. 63. Dakikada John Ebuka kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydederek skoru 3-1’e getirdi. Yenicami’de Fırat Ersalan 68.dakikada penaltı vuruşundan yararlanamazken, 90.dakikada maçın skorunu belirleyen golü atmayı başardı ve takımını 4-1 öne geçirdi. Kalan sürelerde başka gol olmayınca maç bu sonuçla sona erdi. Bu sonucun ardından Yenicami puanını 33’e çıkarırken, Lefke 25 puanda kaldı.