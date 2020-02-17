Kartal ikinci yarı coştu: 1-4

SONRADAN AÇILDILAR: K-Pet Süper Lig 19. Haftasında Yenicami, Lefke’ye konuk oldu. Başkent ekibi ilk yarısını 1-0 mağlup kapattığı maçı, John Ebuka (2), Aminu ve Fırat’ın golleriyle 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibin tek golü 31. dakikada Kasım Tağman’dan geldi

Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Mehmet Ekşici, Cemal Sarı

Lefke 1-4 Yenicami

1.Salih Beyoğlu 94.Ercan Samancıoğlu

10.Kasım Tağman 9.Tansel Ekingen

6.Candy Agbane (Dk.68 Farouk Dadize)

7.Semih Ünaldı 4.Yasin Açıkel

8.Yılmaz Şipal 7.Hascan Kırmaz

(Dk.82 Selçuk) 8.Mehmet Göktaş

14.Armstrong Chıgoue Chıdı 10.Mehmet Altın

(Dk.82 Okan) 11.Hüseyin Sadıklar

15.Berk Öreç 12.Hasan Ulukök

(Dk.59 Mehmet Volkan) (Dk.63 Fırat Ersalan)

16.Mustafa Tahsildaroğulları 16.Serge Abaka

17.Aykut Esmeraslan 18.John Ebuka Okoye

20.Yakup Esmeraslan 77.Amınu Mohammed Ibrahım

22.Ikechukwu Okorıe (Dk.77 Mahmut)

Goller

Dk.31 Kasım Tağman Dk.48 John Ebuka Okoye

Dk.55 Aminu Mohammed İbrahim

Dk.63 John Ebuka Okoye

Dk.90 Fırat Ersalan

K-Pet Süper Lig 19.hafta mücadelesinde Lefke, Yenicami’yi konuk etti. Maçın bir kısmını Başbakan Ersin Tatar da izleyenler arasında idi. Ev sahibi ekip 31.dakikada Kasım Tağman’ın golü ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmayınca Lefke soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle girdi. Konuk ekip ikinci yarıya golle başladı. 48.dakikada John Ebuka topu ağlara göndererek 1-1’lik eşitliği sağladı. 55. Dakikada Aminu konuk ekibi 2-1 öne geçiren golü attı. 63. Dakikada John Ebuka kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydederek skoru 3-1’e getirdi. Yenicami’de Fırat Ersalan 68.dakikada penaltı vuruşundan yararlanamazken, 90.dakikada maçın skorunu belirleyen golü atmayı başardı ve takımını 4-1 öne geçirdi. Kalan sürelerde başka gol olmayınca maç bu sonuçla sona erdi. Bu sonucun ardından Yenicami puanını 33’e çıkarırken, Lefke 25 puanda kaldı.