Hamitköy, GG’yi tüketti: 1-0

HASAN’DAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ: K-Pet Süper Lig 19.hafta karşılaşmasında Hamitköy ligde zor günler geçiren Gençlik Gücü karşısında 60 dakika 10 kişi oynadığı maçı, 87’inci dakikada Hasan Akkuyu’nun attığı golle kazanırken, GG’den Berke Zorba da 84.dakikada kırmızı kart gördü ve takımlar maçı 10’ar kişi ile tamamladı

Yer: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Ali Akçınar, Necmi Bulut

Hamitköy 1-0 Gençlik Gücü

1.Emre Nalbant 14.Raif Denktaş Pehlivan

21.Agit Altan 5.Arif Öztürk

4.İbrahim Kaba 6.Erin Uluçlar

7.Hasan Akkuyu (Dk.62 Mahmut Yumuşak)

9.Danıel Cyrus Kalu 8.Sezgin Dağ

10.Broulaye Camara (Dk.72 Aşkın Kavaklı)

11.Eray Vudalı 12.Mehmet Kaygısız

(Dk.46 Taner Ateş) 18.Erdoğ Barkınay

(Dk.90 Erbay Bertiz) 19.Ümitcan Babahan

14.Mert Ateş (Dk.74 Lawrence Ogbe)

19.Mustafa Çelik 28.Berke Zorba

(Dk.80 Burak Aşan) 33.Prınce Boateng

26.Aboubacar Kone 77.Tayfun Doğan

99.İbrahim Güler 99.Nyanguıla Kalonjı

Kırmızı kart

Dk.30 Camara Dk.84 Berke Zorba

Gol

Dk.87 Hasan Akkuyu

K-Pet Süper Lig’in 19. Hafta karşılaşmasında Hamitköy, Gençlik Gücü’nü konuk etti. GG’nin iyi başladığı ancak gol bulamadığı maçta Hamitköy daha organize futbol sergiledi. 30uncu dakikada Hamitköy serbest atış kullanacakken GG ceza sahası içinde Camara, Erdoğ’a yaptığı hareket sonrası direk kırmızı kart gördü ve Hamitköy 10 kişi kaldı. İlk devrede karşılıklı ataklar sonuç vermeyince 45 dakika 0-0’lık eşitlikle bitti.

İkinci yarısı da ortada geçen mücadelede Gençlik Gücü’nden Berke Zorba rakibine yaptığı hareket sonrası 84.dakikada direk kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Son dakikalarda risk alan GG savunmada açık verdi ve Hamitköy 87.dakikada Hasan Akkuyu ile aradığı golü buldu. Kalan sürede başka gol olmayınca maç 1-0 Hamitköy üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorun ardından Hamitköy puanını 23’e çıkarırken, ligde sonuncu sırada bulunan Gençlik Gücü 10 puanda kaldı.