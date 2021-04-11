Kartal, Erzurum’dan 3 puanla uçtu

Lider Beşiktaş, Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 4-2 yendi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş’ı konuk etti Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş rakibini 4-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Lider Beşiktaş, bu galbiyetle puanını 70’e yükseltti. Kümede kalma savaşı veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 28 puanda kaldı.