Türkiye
Ekrem İmamoğlu’nun eşi ve 2 çocuğu covid-19’a yakalandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile çocukları Beren ve Mehmet Selim’in koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı.
Annesinin cenazesine katılamadı
İmamoğlu ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Dilek İmamoğlu’nun annesinin Trabzon’daki cenazesine, koronavirüse yakalandığı için katılamadığı öğrenildi.
Ekrem İmamoğlu’nun sonucu negatif
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu’nun ise test sonucunun negatif çıktığı belirtildi.