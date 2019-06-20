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Karşıyaka’da yangın 5 dönümde etkili oldu

20 Haziran 2019

Karşıyaka’da yangın 5 dönümde etkili oldu. Karşıyaka’da öğle saatlerinde çıkan yangında beş dönüm içerisinde bulunan 9 selvi, 1 zeytin ve 2 harnup ağacı zarar gördü.

Polisten verilen bilgiye göre, Karşıyaka’da manastır yolunun kuzey kısmındaki ormanlık arazi içerisinde çıkan yangının, şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hatlarının birbirine temas etmesi neticesinde çıkan kıvılcım sonucu meydana geldiği tespit edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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