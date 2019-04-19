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Karpaz Gate Marina Mühürlendi

19 Nisan 2019

2011 yılından beri ülkemizde hizmet veren Karpaz Gate Marina isimli işletme bugün Yeni Erenköy Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Havadis Gazetesi’nin Marina’da görev yapan güvenilir bir kaynaktan edindiği bilgilere göre, turist kafilelerinin ve marinada bulunan yatlardaki turistlerin de içeride olduğu bir anda ve mesainin bitiş saati olan 16.30’dan sonra gerçekleşen mühürleme işlemi turistlerin de tepkisine neden oldu.

Belediyenin tutumu kabul edilemez

İş yeri çalıştırma izni ile ilgili defalarca yaptıkları yenileme müracaatlarının belediye tarafından dikkate alınmadığını ve işletmeye önceden bir uyarı yapılmadığını söyleyen yetkili, yılın her günü yerli ve yabancı bir çok turiste hizmet veren ve 110 çalışana ekmek kapısı olan böyle bir kurumun müşterilerinin kapı dışarı edilmesinin kabul edilemez olduğunu ve belediyenin bu tutumuna karşı gerekli girişimi başlattıklarını söyledi.

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