Her geçen gün gelecek otomobil modellerine yönelik yeni konseptler ortaya çıkıyor. İşte bu modellerden biri de 6×6 arazi aracı Ferox ANT konsepti.

Geleceğin otomobil tasarımlarına ışık tutan konsept modeller gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

İşte bu modellerden birisi de karıncalardan ilham alınarak tasarlanan arazi aracı 6×6 Ferox ANT konsepti.

Ferox firması tarafından tasarlanan model, bağımsız süspansiyon sistemi sayesinde en zorlu koşullarda bile rahatlıkla yol alabiliyor.

Dik konuma gelebilen kokpitiyle dorsesine bağlanan ANT bir taşıyıcı olarak görev yapabiliyor.