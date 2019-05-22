Teknoloji

Karıncalardan ilham alan 6×6 arazi aracı

22 Mayıs 2019
Ferox Ant

Her geçen gün gelecek otomobil modellerine yönelik yeni konseptler ortaya çıkıyor. İşte bu modellerden biri de 6×6 arazi aracı Ferox ANT konsepti.

Ferox Ant

Geleceğin otomobil tasarımlarına ışık tutan konsept modeller gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Ferox Ant

İşte bu modellerden birisi de karıncalardan ilham alınarak tasarlanan arazi aracı 6×6 Ferox ANT konsepti.

Ferox Ant

Ferox firması tarafından tasarlanan model, bağımsız süspansiyon sistemi sayesinde en zorlu koşullarda bile rahatlıkla yol alabiliyor.

Ferox Ant

Dik konuma gelebilen kokpitiyle dorsesine bağlanan ANT bir taşıyıcı olarak görev yapabiliyor.

Ferox Ant Ferox Ant

Etiketler


İlgili Makaleler

Yapay zekâları saldırılara karşı nasıl koruyabiliriz?

19 Mayıs 2019

Oyun oynama bozukluğu bir hastalık mı? Gözler, Dünya Sağlık Örgütü’nde

19 Mayıs 2019

Apple, parmak izi okuyucusu için devrimsel bir yenilik planlıyor

19 Mayıs 2019

Instagram ‘Direct’ uygulamasını kapatıyor

18 Mayıs 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı