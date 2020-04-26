Karaoğulları tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada bir kişinin rahatsızlanarak ambulans ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

İşte o açıklama:

26.4.2020 tarihinde, saat 10.30 sıralarında Kırıkkale’de sakin Hüseyin Karaoğulları (E-78) rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.