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Karaoğulları tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

26 Nisan 2020

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada bir kişinin rahatsızlanarak ambulans ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

İşte o açıklama:

26.4.2020 tarihinde, saat 10.30 sıralarında Kırıkkale’de sakin Hüseyin Karaoğulları (E-78) rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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