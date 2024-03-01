Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencileri ” Doğanın Genç Savunucuları Projesi” kapsamında fidan dikti

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) öncülüğünde hayat bulan “Yeşil Okullar ve Doğanın Genç Savunucuları Projesi” kapsamında, Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencileri fidan dikti.

Girne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, organizasyona Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Önder AVM Direktörü Gülşah Sanver Manavoğlu, Karaoğlanoğlu İlkokulu Müdürü Ayşem Tomgüsehan, Önder AVM Lefkoşa Müdürü Mustafa Alibaba’nın yanı sıra öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Gelin Kuşu Parkı’nda yer alan etkinlikte, öğrenciler parkın çeşitli yerlerine dut fidanı ekti.

-“Yeşil Okullar ve Doğanın Genç Savunucuları Projesi”

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), Çevre Araştırma Merkezi (Final Çevre), Genel Orta Eğitim Dairesi Müdürlüğü, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve İlköğretim Dairesi iş birliğinde gerçekleştirilen “Yeşil Okullar ve Doğanın Genç Savunucuları Projesi”, “Yeşil Bayrak” ödülü almayı hak eden okullar ile hayat buluyor.

Projenin ana teması ise doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması, iklim krizi, erozyonla mücadele, toprak örtüsü, toprağın korunması, ağaçlandırma, biyolojik çeşitlilik ve geri dönüşümün önemi konularından oluşuyor.

-“Sen de gelecekle yeşil bir bağ kur”

“Yeşil Bayrak” ödülü kazanan okulların, toplumsal projelere açık bir şekilde, küresel ayak izini azaltma amacıyla benzer projelere hayat verdiği organizasyon, bir firma ile bir okulun iş birliğinde hayat buluyor.

Uygulama ile gerek katılımcıların, gerekse öğrencilerin toplumsal sorumluluk kapsamında ortak çalışması hedefleniyor.