Belediyeler Birliğinde Avrupa Birliği destekli Kapasite Geliştirme Projesi ele alındı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 1, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Belediyeler Birliğinde Avrupa Birliği destekli Kapasite Geliştirme Projesi ele alındı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Avrupa Birliği’nin finanse ettiği “Kapasite Geliştirme Projesi” yetkililerini kabul etti.

KTBB’den verilen bilgiye göre, Özçınar, Proje ekip lideri Andy Whiteman, Uzman Vijdan Şengör, AB Koordinasyon Merkezinden Hüseyin Hergüner ve Betül Atasayan ile bir araya geldi.


Görüşmede, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen belediyelere yönelik üçüncü 2 yıllık Kapasite Geliştirme Projesi ele alındı.

Andy Whiteman toplantıda, proje hakkında bilgi verdi, Proje çalışma planının hazır olduğunu ve öncekilerden farklı bir proje olacağını, daha fazla çevresel bağlantılar bulunduğunu söyledi.

Mahmut Özçınar da projenin başarılı olması için önceliklerin ve yol haritasının doğru belirlenmesi ve spesifik konulara odaklanılmasının önemli olduğunu söyledi.

Görüşmede KTBB’den İdare Amiri Muammer Güneş, Dış İlişkiler Sorumlusu Merih Beydola ve Dış İlişkiler Memuru Ayşe Oyal da yer aldı.

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Tags:Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği
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