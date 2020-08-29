Karantinaya uymayan 2 kişi tespit edildi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülke genelinde rastgele testlerin artarak devam edeceğini açıkladı. İki kişi hakkında yasal işlem başlatılacağını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde toplam 2378 rastgele testin yapıldığını belirten Bakan Pilli, bu testlerin çeşitli iş yerleri, şantiyeler, oteller, hastaneler, restoran ve kafeler, bazı kamu kuruluşları, alışveriş merkezleri ve marketlerde yapıldığını, herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını söyledi.

Bakan Pilli, ülke genelinde rastgele testlerin artarak devam edeceğini, yurt dışından gelen kişilerin ağırlıklı olarak çalıştıkları yerlerde de testlerin yapılmaya devam edeceğini kaydetti.

Pilli ayrıca yurt dışından gelen ve test sonuçlarının çıkmasını beklemeyip izole olmayarak dışarıya çıkan ve başkalarının sağlığını tehlikeye attığı tespit edilen iki kişi hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.