Türkiye

Remziye Yoldaş cezaevinden firar eden kocası tarafından kızının gözleri önünde öldürüldü

29 Ağustos 2020
Diyarbakır, Türkiye, firar, cinayet, Remziye Yoldaş

Diyarbakır’da, Aziziye Mahallesi’nde yaşayan 29 yaşındaki Remziye Yoldaş, Diyarbakır Açık Cezaevi’nden firar eden eşi 31 yaşındaki Veysi Yoldaş tarafından Cuma akşamı pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

BBC Türkçe’ye konuşan Remziye’nin amcası Veysi Tura, katilin uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından hapse girdiği, açık cezaevindeyken bir süre önce firar ettiği, Remziye’nin de buna karşı çıktığı ve teslim olmasını istediğini söyledi.

Tura, “Yedi yıl önce uyuşturucu ve hırsızlıktan hapse girmiş, cezasının büyük bölümünü de yatmış, kalan cezası için açık cezaevinde nakledilmiş. Ordayken firar etmiş. Remziye ona ‘Zaten cezan az kalmış, neden firar ettin, teslim ol ve kalan cezanı da çek’ demiş. Remziye, kocası hapse girdikten sonra kızını da alıp ailesinin evine taşındı. Adam, Remziye’den eve dönmesini istemiş. Kabul etmeyince, babasının işlettiği bakkala gidip babası ve abisini de tehdit etmiş.” dedi.

Veysi Tura, tehdit olayından sonra Remziye ve ailesinin, Veysi Yoldaş hakkında karakola gidip şikayetçi olduklarını söyledi:

“Şikayetçi de olmuşlar ama polis bir şey yapamadan, bakkala babasına ve kardeşine yemek götürdüğü sırada sokak ortasında yeğenimin yolunu kesmiş ve Remziye’yi kızının gözü önünde pompalı tüfekle vurmuş.”

Elde ettiğimiz bilgilere göre Veysi Yoldaş, bir gün önce Remziye’yi eve dönmesi için tehdit edip kayınpederinin dükkanında ona şiddet uygulamış; Remziye’nin kardeşi Mustafa’yı da öldüreceği konusunda mahalleliyi tehdit etmiş.

BBC Türkçe’nin aileye yakın bir kişiden edindiği bilgiye göre Remziye Yoldaş, olayın meydana geldiği cuma günü polise giderek eşinin cezaevinden firar ettiğini ihbar ederek yakalanmasını istedi. Polis, Remziye’nin ihbar ettiği yere gittiğinde firari kaçmıştı. Akşam saatlerinde ise aynı yerde firari Veysi Yoldaş, Remziye’yi vurarak öldürdü.

Genç kadının cenazesi Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde otopsi için bekletiliyor. Otopsi için savcılığın Covid-19 testi yapılmasını istediği, test kiti kalmadığı için işlemin yarın sabaha kaldığı belirtildi.

Remziye Yoldaş’ın annesi Karadeniz bölgesinde mevsimlik işçi olarak çalışıyordu. Annenin bugün öğleden sonra Diyarbakır’a döneceği ve otopsinin ardından cenazenin gerçekleştirileceği belirtildi.

Veysi Yoldaş’ın yakalanması için operasyon başlatıldı.


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