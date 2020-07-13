Kıbrıs

Karantinasız girişlere araçlı protesto

13 Temmuz 2020
karantinasız girişler, Lefkoşa, araçlı eylem

Ülkeye karantinasız girişler, Lefkoşa’da düzenlenen araçlı eylemle protesto ediliyor.

Sağlıkta alt yapı eksiklikleri giderilmeden, organizasyon sağlanmadan, ülkelerin gerçek risk durumuna uygun tedbir ve uygulamalar yürürlüğe konmadan karantinasız girişlere izin verilmemesini talep etmek üzere sosyal medya örgütlenen vatandaşlar Lefkoşa’da araçlı eylem yapıyor.

Başbakanlık önünde toplanan vatandaşların, araçlarıyla Mehmet Akif ile Osman Paşa caddelerini kullanarak Cumhuriyet Meclisi’ne ulaşacak.

Burada açıklama yapılacak. Covid-19 riski nedeniyle aracından kimse inmeyecek. Eylem Meclis önünde bitecek. Küçük bir grup, sosyal mesafe kurallarına uyarak meclis önünde basın bildirisi okuyacak.

Karantinasız Girişlere Hayır grubunun bir süredir dile getirdiği ve bugün Meclis önünde de yineleyeceği talepler şöyle:

“Pandemi hastanesi hazır olmalıdır. Test kapasitesi yeterli olmalıdır,  girişleri gruplarken, Dünya Sağlık Örgütü ve Bağımsız kuruluşların risk grupları baz alınmalıdır. Farklı risk grubu ülkelerden gelen yolcular, birlikte seyahat etmemelidir.  Eğer ederse, o uçaktaki tüm yolcular, uçakta bulunan en yüksek risk grubu yolcuya göre işlem görmelidir. Ülkemizdeki ve dünyadaki sağlık/bilim insanları ne derse ona göre davranılmalı, bu konuda siyasi kararlar alınmamalıdır. Sağlıkta örgütlü meslek kuruluşlarının uyarılarına kulak tıkamaya son verilmelidir. Yetkililer şeffaf ve tutarlı olmalıdır. Açıklamalar geç yapılmamalı. Halkı paniğe sürüklememelidir. Gelen turist/öğrenci için, ülke kaynaklarından ücretsiz test, karantina vb. harcamalar yapılmamalıdır. Bu harcamaları otel, üniversite veya gelen kişi ile ilgili kuruluşlar karşılamalıdır. Yurtdışından gelip ülkeye giren ve bu şartlara uymayan kişilere caydırıcı ceza verilmeli.”


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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