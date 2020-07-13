Türkiye

İBB’nin satın aldığı Fatih tablosu hakkında savcılığa suç duyurusu

13 Temmuz 2020
Fatih Sultan Mehmet portresi, İBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Londra, İstanbul Suriçi Derneği

İstanbul Suriçi Derneği, İBB’nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi hakkında eserin kim tarafından yapıldığının belirsiz olduğunu, belediyenin tabloyu alım şeklinin hizmet alım yöntemine aykırı olduğunu ve kamuya ait ilamlı borçları ödemeyen belediyenin tablo almasının suç olduğunu ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Londra’da müzayede ile satışa sunulan Venedikli Ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden çıktığı söylenen Fatih Sultan Mehmet’in portresini 770 bin sterline (yaklaşık 6,5 milyon lira) satın almıştı. Tablonun alınmasının ardından bazı tarihçiler ve siyasiler Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği tablonun orijinal olup olmadığı yönünde tartışmaya başladı.

İBB hakkında savcılığa suç duyurusu

İstanbul Adliyesi’ne gelen İstanbul Suriçi Derneği Başkanı Recep Delikaya ve Avukatı Hacı Orhan, İBB’nin satın aldığı tablo hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Suriçi Derneği tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ‘Kamuyu Zarara Uğratmak’, ‘Görevi Kötüye Kullanmak’, ‘İhale Mevzuatına Aykırı’ davranmak suçları kapsamında soruşturulması talep edildi. Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

‘İBB’nin böyle bir görevi bulunmamaktadır’

“İstanbul Suriçi Derneği İstanbul’da 1956 yılında Fena İtiyatlarla Mücadele Derneği olarak faaliyetine başlamış ve daha sonra da resmi kuruluşunu yaparak İstanbul için çalışmalarını yapmıştır. Özellikle İstanbul’un menfaatlerini korumak ve gözetlemek için hizmet veren derneğimiz İBB’nin satın almış olduğu sahte tablo ile görev ve sorumluluklarının dışına çıkarak mevzuatın gösterdiği yollar izlenmemiştir. Kamu kurumları mal ve hizmet edinilirken Devlet İhale Kanununa tabidirler. Bunun için de Kamu İhale Kurumunda gösterilen şekillerde alımların yapılması gerekiyor. Tablonun alınmasındaki sebep ise ortaya konulmamıştır. İBB 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa tabi olmasına rağmen kanunun 7. Maddesine riayet etmemiştir.”


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