Karantina otelinden kaçtılar!

Girne – Çatalköy’de faaliyet gösteren bir karantina otelinde kalmakta olan 18 yaşındaki S.Ç., 26 yaşındaki A.A.C., 20 yaşındaki A.B.B. ve 18 yaşındaki A.F.’nin dün kendilerini izole etmek zorunda oldukları halde, kalmakta oldukları odalarından dışarıya çıkarak yasal emirlere riayetsizlik edip, hayatı tehlikeye koyabilecek bulaşıcı bir hastalığın yayılmasına yol açma olasılığı bulunan ihmalde bulundukları tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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