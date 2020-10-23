Rusya’dan öksürükten koronavirüs teşhisi yapabilen sistem

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus bir şirket tarafından öksürükle Kovid-19’u teşhis edebilen ve hava alanlarında kullanılabilecek bir sistem geliştirildiğini ifade etti.

Peskov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus havalimanlarında Kovid-19’u öksürükten teşhis edilen bir sistemin kullanılabileceğini ifade etti.

Peskov, ismini vermediği bir şirket tarafından geliştirilen sistemin, birkaç ay içinde hazır olabileceğini belirtti.

Sistemin öksürük sesini inceleyerek Kovid-19’un varlığını erken aşamada tespit edebildiğini belirten Peskov, şunları söyledi:

“Şu sıralar bu tür iki seçenek mevcut. İsviçre’de ses kalıpları üzerine veritabanı toplayan bir şirket var ve bir de bir Rus şirketi. Rus şirketin de yeterince hızlı olup kendininkini birkaç ay içinde piyasaya sunmasını umuyoruz. Şu anda havaalanlarından birinde denemelere başlamak için Rus Havayolu şirketi Aeroflot ile görüşülüyor.”

Şu sıralar ise havaalanlarında, koronavirüsü vücut ısısı ile belirleyen termal kameralar kullanıllıyor. Yolcunun vücut sıcaklığı yüksekse, uçuş yapmasına izin verilmeyebiliyor.