Karantina hemşireleri: Lütfen kurallara uyun!

Karantina servislerinde görev yapan hemşireler vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi. Karantina Hemşiresi Oğuz Köse, “Lütfen bizleri hissedin bugün hava sıcaklığı 45 dereceydi ve o tulumun içine 17 saatte 4 defa girdim ve her giydiğimde yaklaşık 2 saat tulumun içinde kaldım” diyerek zor şartlara dikkat çekti. Paylaşım şöyle: KARANTİNA HEMŞİRELERİ OLARAK,

Evinizden çıkmayın!! demiyoruz ama Çıkacaksanız aşağıdaki kurallara lütfen uyun çağrısını yapıyoruz. Son günlerdeki Vaka artışlarını tüm halkımızla birlikte bizler de tedirgin şekilde takip ediyoruz.

Her geçen gün yerel bulaş sayısı artıyor, duyarsız olup korunmadığımız taktirde artmaya da devam edecektir. Vakalar arttıkça da bizlerin koruyucu tulumlarin icinde kalma zamanıda artıyor,

“Lütfen bizleri hissedin bugün hava sıcaklıgı 45 dereceydi ve o tulumun içine 17 saatte 4 defa girdim ve her giyindiğimde yaklasik 2 saat tulumun icinde kaldim”

Bu kavurucu sıcaklarda o tulumun içinde saatlerce neden kaldiğimizi hic düşündünüz mü? Elbette önce kendi sağlıgımız sonra sevdiklerimiz, beraber çalıştığımız ekip arkadaşlarımız ve siz değerli halkımızın sağlığını korumak aynı zamanda da daha iyi hizmet vermek icin.

Lütfen Lütfen Lütfen Yerel vakaların artışını durdurmak için,

Sevdiklerimiz ve sevdikleriniz icin, Kalabalik ortamlardan uzak duralım. Maskelerimizi doğru düzgün takalım, Mesafe kuralına uyalım,

Ellerimizi 20 saniye düzgün şekilde yıkayalım.